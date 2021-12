La definizione e la soluzione di: Gli Statunitensi di Dallas e Houston. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TEXANI

Significato/Curiosità : Gli Statunitensi di Dallas e Houston

Dallas Roberts Dallas Mark Roberts (Houston, 10 maggio 1970) è un attore statunitense. Nato in Texas, dopo essersi diplomato alla Juilliard School inizia a lavorare in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con statunitensi; dallas; houston; Missili statunitensi ; Il Vai degli statunitensi ; II Vai! degli statunitensi ; Lo sono gli statunitensi per antonomasia; Il gelato... a dallas ing; dallas __ Club, film del 2013 con Jared Leto; I dallas che vinsero l'NBA nel 2011; Fu ucciso a dallas ; È di Asfalto in un film di John houston ; I confini... di houston ; La squadra di basket NBA di houston ; Kevin Costner lo fu per Whitney houston ing;