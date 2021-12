La definizione e la soluzione di: Gli idiomi delle regioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DIALETTI

Significato/Curiosità : Gli idiomi delle regioni

Lingue dell'Italia (sezione idiomi albanesi) patrimoni linguistici all'interno del panorama europeo. Ad eccezione di taluni idiomi stranieri legati agli antichi flussi migratori, le lingue che vi si parlano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

