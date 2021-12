La definizione e la soluzione di: Gli animali più spinosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ISTRICI

Significato/Curiosità : Gli animali piu spinosi

Tachyglossidae Sono animali dalle caratteristiche molto singolari, basti dire che in inglese sono conosciuti anche come spiny anteaters, cioè formichieri spinosi. Si ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con animali; spinosi; Ospita animali in cattività; Rifugio per animali selvatici; Dalle sembianze animali ; Lo sono animali come pecore, mucche e cavalli; spinosi , aculeati; Alberi delle savane dai rami spinosi ; Ramoscelli o arbusti secchi e spinosi ; I suoi rami sono spinosi ; Cerca nelle Definizioni