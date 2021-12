La definizione e la soluzione di: Gira attorno a Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : GRA

Significato/Curiosità : Gira attorno a Roma

Balduina (categoria Senza fonti - Roma) Balduina è un'area urbana del Municipio Roma XIV (ex Municipio Roma XIX) di Roma Capitale. È situata all'interno del quartiere XIV Trionfale, del quale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con gira; attorno; roma; Come la vite che gira a vuoto; Rivoltare le cose a proprio favore: rigira re la __; Per gira rlo in banca lo si firma; Se ne ricava una ingente quantità dai gira soli; Si avvolge attorno al collo in inverno; È Grande quello attorno a Roma; Li portano i frati attorno alla vita; Il movimento circolare di un corpo attorno ad un asse; roma n , regista; Famosa Villa roma na; La più grande e la più ricca delle ville imperiali roma ne; Il fu Pascal di un roma nzo di Pirandello; Cerca nelle Definizioni