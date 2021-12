La definizione e la soluzione di: La Gibilterra dell Asia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SINGAPORE

Significato/Curiosità : La Gibilterra dell Asia

Gibilterra Penisola iberica. Dopo la conquista della Spagna da parte degli arabi, fu eretta in Gibilterra da questi una fortezza. Nel 1309 Gibilterra viene strappata agli ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

