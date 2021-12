La definizione e la soluzione di: Il giaccone che evita ai marinai di bagnarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CERATA

Altre definizioni con giaccone; evita; marinai; bagnarsi; giaccone dell omonimo marchio inglese; giaccone - gregge; Un giaccone con cappuccio; Un giaccone sportivo in panno; evita ti, schivati; Chi lo dice, evita di ripetere; evita l allentamento del bullone; Processo di addormentamento per evita re dolore; Grido dei marinai per sincronizzarsi e dare ritmo; marinai come Drake; marinai o specializzato nel manovrare alcune vele; Il marinai o alla ruota; Inumidirsi, bagnarsi leggermente; Cerca nelle Definizioni