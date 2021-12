La definizione e la soluzione di: Un forte tiro in porta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CANNONATA

Significato/Curiosità : Un forte tiro in porta

Pallacanestro (sezione Regole da rispettare per ottenere un buon tiro) necessaria per effettuare il tiro; con la frustata del polso della mano forte si sfrutta questa forza in modo tale da ottenere un tiro più che rispettabile. ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con forte; tiro; porta; Uno a Francoforte ; La città del panforte ; forte zza... altolocata; forte ... come l acciaio; Bersagli da poligono di tiro ; L indumento No Stiro ; Il tiro più traditore; Sigla del partito sudtiro lese; Si dimostra sopporta ndo; Piatto di porta ta; Una porta per uscite d emergenza; Esporta no i telefonini Samsung; Cerca nelle Definizioni