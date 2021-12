La definizione e la soluzione di: Fondo che tutela arte e ambiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : FAI

Significato/Curiosità : Fondo che tutela arte e ambiente

Fondo ambiente Italiano FAI - Fondo ambiente Italiano è una fondazione italiana senza scopo di lucro, sorta nel 1975 con l'intento di agire per la tutela, la salvaguardia e valorizzazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con fondo; tutela; arte; ambiente; In fondo all ananas; In fondo al rettilineo; In esso si diffondo no le onde radio; fondo di damigiane; La tutela il Ministero della Salute; L ente che tutela gli investimenti in Borsa; tutela gli editori e gli autori sigla; Fondo per la tutela dell'arte e dell'ambiente; Salva un opera d arte ; Il predominio del tratto sul colore, nell arte ; Carte lloni pubblicitari; L arte del coreografo; L Ente di energia e ambiente ; Costruzione spaventosa... che deturpa l ambiente ; L ambiente dove si sceglie di girare un film; ambiente da mille e una notte; Cerca nelle Definizioni