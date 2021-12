La definizione e la soluzione di: _ flakes: si immergono nel latte a colazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CORN

Altre definizioni con flakes; immergono; latte; colazione; Cereale da corn-flakes ; I flakes per la prima colazione; I flakes a colazione; Un cereale da cornflakes ; Alcuni si immergono in apnea; Il fiume in cui si immergono gli Indù; Trappole che si immergono ; Disabituare il bambino a nutrirsi di solo latte ; Beve solo latte di mucca; Come il latte ... su cui non si deve piangere; Hanno i denti da latte ; Agglomerato di frutta secca da gustare a colazione ; Alimenti da prima colazione ; colazione all aperto in campagna; Con la tibia forma l articolazione del ginocchio;