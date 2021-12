La definizione e la soluzione di: Il fiume che scarica il lago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EMISSARIO

Significato/Curiosità : Il fiume che scarica il lago

lago di Bolsena Amiata, ed è il lago di origine vulcanica più grande d'Europa. Ha una forma pressoché rotonda, tipica per la sua origine, due isole e un fiume emissario ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

