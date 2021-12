La definizione e la soluzione di: Fece completare il tempio di Luxor. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RAMSETE

Significato/Curiosità : Fece completare il tempio di Luxor

Ramses II (reindirizzamento da Regno di Ramses II) di Luxor. Primo pilone del tempio di Luxor, con colossi di Ramses II assiso in trono. Colosso di Ramses II stante fra le colonne del tempio di Luxor. Uno ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

