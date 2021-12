La definizione e la soluzione di: Eterno, inestinguibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Eterno, inestinguibile

Personaggi de La Ruota del Tempo Therin Telamon, e Sammael non volle mai farsela togliere, mantenendola come eterno ricordo del suo odio nei suoi confronti. Come incanalatore, alcuni lo consideravano ...