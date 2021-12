La definizione e la soluzione di: Espatriati per ragioni politiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ESULI

Significato/Curiosità : Espatriati per ragioni politiche

Lingua italiana (sezione Premi Nobel per la letteratura di lingua italiana) diffuso nelle comunità di emigrazione italiana, è ampiamente noto anche per ragioni pratiche in diverse aree geografiche ed è una delle lingue straniere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con espatriati; ragioni; politiche; Attestati che rendono... ragioni eri; Le ragioni che sostengo!; Il popolare ragioni er Fantozzi; Non ragioni am di lor, ma __ e passa scrive Dante; Riunioni politiche ; Località in cui nel Medioevo si tenevano assemblee politiche o militari; Come le frange politiche più radicalizzate; Possono studiarsi politiche , motorie, naturali..; Cerca nelle Definizioni