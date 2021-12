La definizione e la soluzione di: L Ente di energia e ambiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ENEA

Significato/Curiosità : L Ente di energia e ambiente

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile dell'ambiEnte (Dipartimento AmbiEnte ex Area AmbiEnte) e dell'energia (Dipartimento energia ex Area energia). Il processo di riconversione dell'Ente accelera ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

