La definizione e la soluzione di: Dolci da tagliare a fette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TORTE

Significato/Curiosità : Dolci da tagliare a fette

Veneziana (dolce) (categoria Dolci lombardi) semplice, mentre quella più grande, da tagliare a fette, è spesso con arancia candita. La storia della veneziana è simile a quella del panettone, la cui origine ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con dolci; tagliare; fette; Tipici dolci estivi; Frutto tropicale dalla polpa dolci ssima; Un classico fra i dolci da forno; Una polvere per dolci eri; tagliare il pane o il prosciutto; Utensile per tagliare le verdure in fette sottili; Battagliare uno contro uno; Così deve tagliare chi non ha tempo; Frutti che si tagliano a fette ; Due fette di zucca; Si mangia a fette ; Una catena di caffette rie; Cerca nelle Definizioni