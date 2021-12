La definizione e la soluzione di: Lo dicono i Sardi per Andiamo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AIO

Significato/Curiosità : Lo dicono i Sardi per Andiamo

Lingua sarda (sezione Coniugazione in -are/-a(r)i : Verbo cantare/canta(r)i (cantare)) e appartenente al ramo indoeuropeo che, per differenziazione evidente sia ai parlanti nativi, sia ai non Sardi, sia agli studiosi di ogni tempo, deve essere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

