La definizione e la soluzione di: Il detective belga interpretato da David Suchet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : POIROT

Significato/Curiosità : Il detective belga interpretato da David Suchet

Agatha Christie: 13 a tavola (categoria P5253 letta da Wikidata) diretto da Lou Antonio. Basato sul romanzo giallo Se morisse mio marito, scritto da Agatha Christie nel 1933, è interpretato da Faye Dunaway, David Suchet, Jonathan ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

