La definizione e la soluzione di: Dare da mangiare e da bere a volontà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SAZIARE

Significato/Curiosità : Dare da mangiare e da bere a volonta

Altre definizioni con dare; mangiare; bere; volontà; Vogliono spesso andare a dormirci i bambini; Andare di bene in meglio; Si fissa al rubinetto per dare regolarità al flusso; dare in affitto; Un modo di mangiare gli spinaci; Si stende per mangiare ; mangiare a ufo, scroccare; Chi lo apre cerca qualcosa da mangiare ; Dar da bere a chi ne ha bisogno; bere tutto il contenuto; Chi ne è intollerante non può bere il bianco alimento; Un posto per bere ; Ossequioso alla volontà altrui; Una parola come volontà ; Privo di volontà ; I custodi delle ultime volontà ; Cerca nelle Definizioni