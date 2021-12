La definizione e la soluzione di: Danno frutti spesso appaiati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CILIEGI

Significato/Curiosità : Danno frutti spesso appaiati

Altre definizioni con danno; frutti; spesso; appaiati; Cambiano vanto in danno ; Le future spose gli danno l addio in modo festoso; La promessa di arrecare un danno ; Si danno da risolvere; Tra i frutti che dà ci sono i datteri; Terreni coltivati a frutti col mallo; I frutti delle querce; Ortaggi e frutti ... in anticipo; Completo elegante a righe, spesso da uomo; Si deve restituire, spesso con gli interessi; Cerchio metallico bucato utile per fare spesso re; spesso si vincono nei quiz TV: __ d oro; Si usano appaiati ; appaiati in classifica; Cerca nelle Definizioni