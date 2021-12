La definizione e la soluzione di: Vi è custodita la riserva aurea degli Stati Uniti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FORT KNOX

Banca centrale (sezione Negli Stati Uniti) Inflazione Economia monetaria Politica monetaria riserva frazionaria riserva monetaria riserva valutaria riserva aurea Signoraggio Quantitative easing Tasso ufficiale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

