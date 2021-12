La definizione e la soluzione di: La costruzione di Bruxelles con sfere d acciaio unite tra loro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ATOMIUM

Significato/Curiosità : La costruzione di Bruxelles con sfere d acciaio unite tra loro

Anthony Eden (categoria Voci biografiche con codici di controllo di autorità) britannico, insieme con il coetaneo (e concorrente) Harold Macmillan, tra la generazione di Winston Churchill e Neville Chamberlain e quella di Edward Heath ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con costruzione; bruxelles; sfere; acciaio; unite; loro; costruzione spaventosa... che deturpa l ambiente; costruzione provvisoria fatta con materiali di recupero; Il suo legno è utilizzato per la costruzione di molti strumenti musicali; Caratteristica costruzione alpina; Quelli di bruxelles fanno parte delle crocifere; Sono vicine in bruxelles ; È vicina a bruxelles ; Le Brassicacee... di bruxelles ; I suoi baci sono dolci costutuiti di due mezze sfere unite da una farcitura; In Dragon Ball, il Dio che crea le sfere del drago; sfere di legno; Una sfere tta iridescente; Forte... come l acciaio ; L acciaio inglese; Un acciaio per utensili; La base dell acciaio ; Il tipico istituto universitario statunite nse; Lou, compianto cantante e chitarrista statunite nse; Un automobile di fabbricazione statunite nse; La Eva attrice statunite nse in Come un tuono; Né vostro, né loro ; Lo sciroppo della loro bava si usa contro la tosse; Nel loro paese Pinocchio può non andare a scuola; La capitale del loro paese è Tallinn; Cerca nelle Definizioni