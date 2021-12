La definizione e la soluzione di: Così è detto un lungo volo aereo senza scalo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NON STOP

Significato/Curiosità : Cosi e detto un lungo volo aereo senza scalo

Boeing 777 (categoria Voci con modulo citazione e parametro coautori) record per il più lungo volo senza scalo di un aereo di linea e ha un'autonomia di 17 370 chilometri (9 380 miglia nautiche). Il 200LR è progettato per servire ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

detto chiaramente; Il gustoso frutto detto anche melone dei tropici; Corner detto in un altro modo; L addetto all ascensore; Situati lungo il mare; La città toscana con Via Fillungo ; Le curve lungo i fiumi; Cane dal lungo pelo ondulato; Ama sedersi al tavolo verde; Il diavolo in persona; Lo è l ultima in tavolo ; Organizzazione di volo ntariato fondata nel 1864; Si consulta sempre prima di partire in aereo ; Strumento che indica la velocità verticale dell aereo ; Si allacciano in auto e in aereo : cinture di __; Fase di partenza in cui l aereo si stacca da terra; Scoppio senza scopo; Un uva senza semi; È robusto senza busto; Indica la presenza del timoniere; Taglio di carne per scalo ppine; Lungo volo senza scalo ; Arrivare nell'idroscalo ; Un taglio per le scalo ppine;