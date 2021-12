La definizione e la soluzione di: Le consonanti in tono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TN

Significato/Curiosità : Le consonanti in tono

Alfabeto thailandese (sezione consonanti) minoritarie in Thailandia. È composto da quarantaquattro consonanti (???????), da almeno trentadue forme vocaliche (???) e da quattro indicatori di tono (?????????) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

