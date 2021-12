La definizione e la soluzione di: Le consonanti dell idioma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : DM

Laterale approssimante palatale (categoria consonanti laterali) tale fono è rappresentato dal trigramma ?gli?. La consonante laterale palatale sonora presenta le seguenti caratteristiche: il suo modo di articolazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

