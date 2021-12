La definizione e la soluzione di: Complesso milanese sede di uffici della Regione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : PALAZZO LOMBARDIA

Significato/Curiosità : Complesso milanese sede di uffici della Regione

Palazzo Lombardia (reindirizzamento da Altra sede della Regione Lombardia) Consiglio regionale e relativi uffici hanno sede nel Grattacielo Pirelli. Il Complesso si sviluppa nella piazza Città di Lombardia, adiacente via Melchiorre ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con complesso; milanese; sede; uffici; della; regione; Vasto complesso alberghiero; Un complesso di collaboratori; Il complesso fortificato nel centro di Milano; Un complesso di alture; Il rapper milanese che canta Mi fai impazzire; Il Gino comico milanese noto per le barzellette; Santo da cui prende nome un quartiere milanese ; Nota attrice teatrale milanese ; La sede del Ministero degli Affari Esteri; Multinazionale assicurativa con sede a Monaco; È presente in sede ma decide di non votare; sede va coi suoi cavalieri alla tavola rotonda; Valuta uffici ale degli Emirati Arabi; Acclamato grazie a un riconoscimento uffici ale; C è l uffici o di quelli smarriti; Si dice di posto o uffici o senza il titolare; Il centro della Bretagna; La capitale della Louisiana; Dà l aria della bombola; L acido della vita; La regione della Spagna che fu dominata da Enrico IV; La regione con Alessandria; regione austriaca con capoluogo Innsbruck; La regione con Porto Cervo e Alghero; Cerca nelle Definizioni