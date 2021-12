La definizione e la soluzione di: Combustibile per caldaie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GASOLIO

Significato/Curiosità : Combustibile per caldaie

Caldaia (riscaldamento) tipo di focolare (a Combustibile solido, a Combustibile liquido, a recupero). la maggior parte delle caldaie sono concepite per uso continuativo e definito ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

