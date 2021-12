La definizione e la soluzione di: Li combinano i pittori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COLORI

Significato/Curiosità : Li combinano i pittori

Tullio Crali (categoria pittori italiani del XX secolo) non prima del 1929. È noto per le sue opere di tipo realistico, che combinano «velocità, meccanizzazione aerea e meccanica della guerra aerea», sebbene ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

