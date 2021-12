La definizione e la soluzione di: Ha colpito L Aquila nel 2009. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TERREMOTO

Significato/Curiosità : Ha colpito L Aquila nel 2009

Terremoto dell'Aquila del 2009 Col nome di terremoto dell'Aquila del 2009 si intende una serie di eventi sismici, iniziati nel dicembre 2008 e terminati nel 2012, con epicentri nell'intera ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

