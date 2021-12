La definizione e la soluzione di: La città ucraina ricordata per un terribile incidente nucleare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CHERNOBYL

Significato/Curiosità : La citta ucraina ricordata per un terribile incidente nucleare

Bielorussia (reindirizzamento da Città della Bielorussia) regioni meridionali bielorusse furono colpite dall'incidente della centrale nucleare di Cernobyl'. Questo incidente danneggiò gravemente l'economia della Bielorussia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con città; ucraina; ricordata; terribile; incidente; nucleare; La città con gli undici United e City; La città in favore della quale Demostene pronunciò tre orazioni; città e porto del Cile; Diresse Roma città aperta; I confini dell ucraina ; I confini dell’ucraina ; Area ucraina annessa alla Russia nel 2014; La Milla attrice e modella d'origine ucraina ; La dinastia cinese ricordata per la promozione dell'arte manifatturiera; Città della Caria ricordata per un tempio di Venere; L’azienda ricordata con la Motta; La scimmia ricordata con Tarzan; Cantante terribile : stonato come una __; terribile , spaventoso; È terribile quel di denti; Lo zar... terribile ; Un incidente per provare un auto; Palloncino che si apre in caso d incidente ing; Usciti indenni dall incidente ; Località dell incidente in cui morì Alfredo Rampi; Inerenti alla fisica nucleare ; Ricaduta radioattiva dopo scoppio nucleare ing; Sistema in cui si produce energia nucleare ; Centro del Piacentino in cui molti anni fa funzionò una centrale nucleare ; Cerca nelle Definizioni