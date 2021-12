La definizione e la soluzione di: La città centro spirituale dei Sikh. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AMRITSAR

Significato/Curiosità : La citta centro spirituale dei Sikh

Guru Nanak Dev (categoria Guru Sikh) primo dei Guru Sikh. Sri Guru Nanak Dev nacque a Rai Bhoe ki Talwandi nel mese di baisakhi (aprile-maggio) del 1469 e diventò il primo guru Sikh nel mese ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

