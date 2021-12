La definizione e la soluzione di: Il centro della Bretagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TA

Significato/Curiosità : Il centro della Bretagna

Bretagna La Bretagna (in francese Bretagne, in bretone Breizh, in gallo Bertègn) è una regione storica e amministrativa della Francia. Essa forma un vasto promontorio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con centro; della; bretagna; Reggeva una vasta area nel centro dell Italia longobarda; centro di lancio; Il centro che accoglieva i coscritti; Sparatoria in centro ; Complesso milanese sede di uffici della Regione; La capitale della Louisiana; Dà l aria della bombola; L acido della vita; Arrivarono in bretagna dopo i Romani; Firmò la pace con la Gran bretagna nel 1763; La figlia di un re di bretagna che fu martirizzata dagli unni; Misure di superficie in uso in Gran bretagna ; Cerca nelle Definizioni