La definizione e la soluzione di: I casi... per i quali bisogna sempre essere pronti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : EVENIENZE

Significato/Curiosità : I casi... per i quali bisogna sempre essere pronti

Il principe (reindirizzamento da Il fine giustifica i mezzi) lodare; i secondi devono essere esaminati in due modi: o lo fanno per pusillanimità e difetto naturale, in questo caso nelle condizioni favorevoli bisogna farsene ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

