La definizione e la soluzione di: La canzonettista dei caffè concerto d un tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCIANTOSA

Significato/Curiosità : La canzonettista dei caffe concerto d un tempo

Ettore Petrolini (sezione La morte prematura) dramma, XVI, 1940. Rodolfo De Angelis, Caffè concerto: Memorie di un canzonettista, Milano, SACSE, 1940. Silvio D'Amico, Maschera di Petrolini, in Rivista ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con canzonettista; caffè; concerto; tempo; La canzonettista dei vecchi caffè concerto; La canzonettista del caffè concerto; Fa d un caffè un cappuccino; Un salottino di certi caffè ; Chi beve il caffè amaro, non lo mette; Si ordina col caffè ... nei bar parigini fra; Un concerto dal vivo; Un tipo di concerto ; La fine del concerto ; La cantante dei caffè concerto ; Un tempo delle sinfonie; Come il tempo che non cambia; Era usata un tempo come vasca da bagno; Treccia arrotolata delle donne di un tempo ; Cerca nelle Definizioni