La definizione e la soluzione di: Il buco nella pancia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OMBELICO

Significato/Curiosità : Il buco nella pancia

Personaggi de La storia infinita Tre di questi Trolli, colpiti in vari modi dal Nulla (uno ha un buco nella pancia, a un altro manca la metà inferiore e del terzo si vede solo la parte ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

