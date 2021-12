La definizione e la soluzione di: Blocca la portiera dell automobile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SICURA

Significato/Curiosità : Blocca la portiera dell automobile

Alfa Romeo Alfa 6 (categoria Automobili Alfa Romeo) "Quattroruote", facevano comunque notare che la cosiddetta "cellula di sopravvivenza" dell'abitacolo, nonostante la portiera divelta, era rimasta pressoché intatta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

