La definizione e la soluzione di: Le banche lo applicano sui prestiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INTERESSE

Significato/Curiosità : Le banche lo applicano sui prestiti

Usura (sezione banche interest-free) insolvenza di chi chiede prestiti. Tali persone e aziende trovano credito presso canali non ufficiali. Chi concede il prestito a tassi d'usura conta di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con banche; applicano; prestiti; Le banche inviano quello del conto corrente; Ospite di un banche tto modo di dire: __ di pietra; Una verifica alla quale vengono sottoposte le banche ; Luoghi per banche tti; Si applicano sulla pelle; Quelle da bollo si applicano su certe ricevute; Si applicano alle merci in promozione; Si applicano per bellezza o a fini terapeutici; Il risparmio gestito da Cassa depositi e prestiti ; prestiti immobiliari ad alto rischio ing; Interessi sui prestiti in euro garantiti da titoli; Un funzionario di banca che si occupa di prestiti ; Cerca nelle Definizioni