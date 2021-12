La definizione e la soluzione di: Atleta che mira sempre più in alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SALTATORE

Significato/Curiosità : Atleta che mira sempre piu in alto

Biathlon (sezione Partenza in linea) dell'ultimo Atleta della squadra che raggiungeva il traguardo, ma le regole prevedevano che la differenza tra il primo e l'ultimo Atleta della squadra ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con atleta; mira; sempre; alto; L ha ampio l atleta ; Caratterizza l atleta che alterna ottimi e deludenti risultati; Cambiano l atleta in attesa; Ne è madido l atleta ; Si possono ammira re ad Agrigento; Straordinario, che desta ammira zione; Valuta ufficiale degli Emira ti Arabi; mira re o inarcare; Cavalli che perdono sempre ; Succede sempre al sabato; Si consulta sempre prima di partire in aereo; Trattamento per capelli sempre lisci: __ chimica; È gustoso al salto ; Portati più in alto ; Dissolve lo smalto ; Fortezza... alto locata;