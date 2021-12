La definizione e la soluzione di: Arenile per bagnanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LIDO

Significato/Curiosità : Arenile per bagnanti

Vasto belvedere sulla maggior parte dei 20 km di costa (di cui 7 composti da Arenile e 13 da scogliera), di cui fa parte il Golfo di Vasto, unica insenatura ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

