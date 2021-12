La definizione e la soluzione di: Arde sull altare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosità : Arde sull altare

Milite Ignoto (Italia) (sezione La legge per la sepoltura all'altare della Patria) centrale del Vittoriano. Di fronte alla tomba sono posti due bracieri in cui Arde una fiamma perenne; alla base di ognuno dei bracieri è posta una targa che ...