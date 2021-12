La definizione e la soluzione di: Lo apprezza il palato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SAPORE

Significato/Curiosità : Lo apprezza il palato

palato dal palato duro e nel terzo posteriore dal palato molle. Queste due porzioni normalmente sono scarsamente distinguibili alla vista, anche se il palato molle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

