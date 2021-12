La definizione e la soluzione di: Aperte a compasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : DIVARICATE

Significato/Curiosità : Aperte a compasso

compasso (araldica) rosso, aperto e finestrato del campo, sormontato sulle due torri da un compasso, al naturale (stemma di Sesto San Giovanni) D'azzurro, al compasso d'oro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con aperte; compasso; In tribunale può essere a porte aperte o chiuse; Ospitata a braccia aperte ; Corre con le ali aperte ; Scarpe spesso in cuoio, aperte e senza lacci; Accessorio del compasso ; Lo si traccia con il compasso ; Un compasso per i disegni tecnici; Lo traccia il compasso ; Cerca nelle Definizioni