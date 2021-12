La definizione e la soluzione di: Anticipare quello che può avvenire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PREVEDERE

Significato/Curiosità : Anticipare quello che puo avvenire

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con anticipare; quello; avvenire; Stare davanti, anticipare ; anticipare gli eventi con calcolo o intuizione; C è chi soffre quello d auto; In fisica, un movimento come quello del pendolo; A volte è quello che offende; E noto quello dei Sospiri; Succedere, avvenire ; Quella forzata può avvenire in sosta vietata; L'avvenire più prossimo; Può avvenire in contanti, a rate, ecc; Cerca nelle Definizioni