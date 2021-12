La definizione e la soluzione di: Alcuni hanno la chioma a ombrello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PINI

Significato/Curiosità : Alcuni hanno la chioma a ombrello

Albero solito inizia a ramificarsi a qualche metro dal suolo. L'insieme dei rami e delle foglie determina la chioma che può avere forme diverse a seconda delle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

