Soluzione 5 lettere : MANNA

Significato/Curiosità : Agli Ebrei cadde dal cielo

Ebraismo (sezione Distinzione tra Ebrei come popolo ed ebraismo) aspetti culturali, storici ed etnici dell'identità ebraica, vedi Ebrei e Storia degli Ebrei L'ebraismo (in ebraico: ???????) indica sia uno stile di vita ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con agli; ebrei; cadde; cielo; Dolci da tagli are a fette; Si mandano agli assenti; agli italiani piace al dente; Un tagli o nella giacca; Gli ebrei lo abbandonarono guidati da Mosè; Luogo riservato dagli ebrei al culto; Libro sacro degli ebrei ; Lo era il vitello d oro per gli ebrei ; cadde su Nagasaki; cadde sotto i colpi di Carlotta Corday; Il 25 di questo mese, nel 1943, cadde il fascismo; Il suo impero romano cadde nel 476 d.C; Per la Bibbia Dio lo è del cielo e della terra; Il colore del cielo nuvoloso; Salito al cielo ; Fu rapito in cielo su un carro di fuoco; Cerca nelle Definizioni