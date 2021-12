La definizione e la soluzione di: C è l acuto e l ottuso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANGOLO

Significato/Curiosità : C e l acuto e l ottuso

Angolo ottuso bisettrice di un angolo ottuso forma sempre due angoli acuti. Un angolo ottuso ammette sempre due angoli adiacenti. Angolo Angolo acuto Triangolo ottusangolo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

Altre definizioni con acuto; ottuso; Fatti ad arco acuto ; Suono chiaro e acuto ; 45° : acuto = 120° : __; Poco acuto ; Mentalmente ottuso ; ottuso , scervellato; Imbecille, ottuso ; Fa difetto all'ottuso ;