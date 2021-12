La definizione e la soluzione di: Acque stagnanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PALUDI

Significato/Curiosità : Acque stagnanti

Telese Terme renduto assai guasto e corrotto per la esalazione delle mofete e delle Acque stagnanti, cui accoppiavasi la umidità cagionata dalle correnti del rio Grassano" ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 dicembre 2021

