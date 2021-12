La definizione e la soluzione di: Viveva in una botte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DIOGENE

Significato/Curiosità : Viveva in una botte

Diogene di Sinope mangiava in pubblico, Viveva in una botte, defecava nel teatro pubblico, e non esitava ad insultare apertamente i suoi interlocutori. Diogene svolgeva in pubblico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

