La definizione e la soluzione di: Vive in un piccolo centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PAESANO

Significato/Curiosità : Vive in un piccolo centro

Cristian Zaccardo (sezione Cronologia presenze e reti in nazionale) Palermo. Era un terzino destro che all'occorrenza poteva giocare anche da difensore centrale. Fin da bambino Vive in un piccolo centro a sud di Modena ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

