Soluzione 16 lettere : MATRIMONIO CIVILE

Significato/Curiosità : Viene celebrato in comune

Confuoco legato alla Repubblica di Genova, Viene ancora oggi commemorato principalmente a Genova e Savona, ma anche in altri Comuni liguri anticamente sede di podesterie ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

