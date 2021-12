La definizione e la soluzione di: Veniva invocato contro la peste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SAN ROCCO

Significato/Curiosità : Veniva invocato contro la peste

San Rocco (sezione La prigionia e la morte) città e paesi. È il santo più invocato, dal Medioevo in poi, come protettore dal terribile flagello della peste, e la sua popolarità è tuttora ampiamente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 29 dicembre 2021

